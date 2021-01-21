Кулеба: Украина хочет вывести партнерство с США на новый уровень
В МИД начали день с обсуждения ближайших шагов в отношениях Украины и США.
Фото: mfa.gov.ua
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что при президентстве Джо Байдена стратегическое партнерство Украины и США выйдет на новый уровень.
Об этом он написал в своем Twitter.
"Америка еще спит после большого дня вчера. А мы в МИД начали день с обсуждения ближайших шагов в отношениях Украины и США. Планируем уже в 2021 году вывести наше стратегическое партнерство на качественно новый уровень доверия и взаимодействия", - написал Кулеба.
Америка ще спить після великого дня вчора. А ми в МЗС почали день з обговорення найближчих кроків у відносинах України та США. Плануємо вже 2021 року вивести наше стратегічне партнерство на якісно новий рівень довіри та взаємодії ????
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Байдена "первым президентом США, которому не надо объяснять, что такое Украина".
7 ноября президент Украины Владимир Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах президента США. Он отметил, что Украина и США всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. А дружба между странами становится только крепче. Зеленский также считает, что Байден как президент США может значительно усилить "нормандский процесс".
20 января 2021 года Зеленский посмотрел инаугурацию Байдена и пригласил его в Киев.