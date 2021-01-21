Кулеба: Украина хочет вывести партнерство с США на новый уровень

В МИД начали день с обсуждения ближайших шагов в отношениях Украины и США.

Кулеба: Украина хочет вывести партнерство с США на новый уровень
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что при президентстве Джо Байдена стратегическое партнерство Украины и США выйдет на новый уровень.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Америка еще спит после большого дня вчера. А мы в МИД начали день с обсуждения ближайших шагов в отношениях Украины и США. Планируем уже в 2021 году вывести наше стратегическое партнерство на качественно новый уровень доверия и взаимодействия", - написал Кулеба.

Америка ще спить після великого дня вчора. А ми в МЗС почали день з обговорення найближчих кроків у відносинах України та США. Плануємо вже 2021 року вивести наше стратегічне партнерство на якісно новий рівень довіри та взаємодії ????

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 21, 2021

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Байдена "первым президентом США, которому не надо объяснять, что такое Украина".

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах президента США. Он отметил, что Украина и США всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. А дружба между странами становится только крепче. Зеленский также считает, что Байден как президент США может значительно усилить "нормандский процесс".

20 января 2021 года Зеленский посмотрел инаугурацию Байдена и пригласил его в Киев.

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