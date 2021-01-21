Госслужба финансового мониторинга и Комиссия по регулированию азартных игр подписали соглашение о сотрудничестве

Целью соглашения является налаживание взаимодействия для предотвращения и противодействия отмыванию доходов.

20 января глава Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский и глава комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый подписали соглашение о межведомственном сотрудничестве.

Об этом сообщила Государственная служба финансового мониторинга.

Отмечается, что целью этого соглашения является налаживание взаимодействия и информационного обмена для предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей.

"Принимая во внимание вызовы, которые стоят перед Госфинмониторингом и КРАИЛ, подписание указанного Соглашения является важной предпосылкой эффективного и плодотворного сотрудничества в контексте углубления практического сотрудничества между ведомствами", - говорится в сообщении.

Согласно соглашению, стороны договорились об:

осуществлении обмена опытом и информацией в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения при организации и проведении азартных игр и лотерей, в том числе путем проведения совещаний, семинаров и конференций;

осуществлении обмена статистическими и справочными материалами, методическими рекомендациями и сведениями, представляющим взаимный интерес;

осуществлении совместных мероприятий по повышению квалификации работников, оказании помощи в разработке и внедрении эффективных моделей обучения работников и других лиц, в соответствии с компетенцией Сторон.

Планируется, что сотрудничество не будет ограничиваться указанными в этом договоре мерами, а будет развиваться с целью обеспечения эффективного партнерства.

Напомним, 16 января прошлого года Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект №2285-д о легализации азартных игр. Если закон будет принят, в Бюджетный, Налоговый, Уголовный кодексы и КоАП необходимо внести изменения, а законы "О запрете игорного бизнеса в Украине" и "О государственных лотереях в Украине" перестанут действовать.