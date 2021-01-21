Госслужба финансового мониторинга и Комиссия по регулированию азартных игр подписали соглашение о сотрудничестве

Целью соглашения является налаживание взаимодействия для предотвращения и противодействия отмыванию доходов.

Госслужба финансового мониторинга и Комиссия по регулированию азартных игр подписали соглашение о сотрудничестве

20 января глава Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский и глава комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый подписали соглашение о межведомственном сотрудничестве.

Об этом сообщила Государственная служба финансового мониторинга.

Отмечается, что целью этого соглашения является налаживание взаимодействия и информационного обмена для предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей.

"Принимая во внимание вызовы, которые стоят перед Госфинмониторингом и КРАИЛ, подписание указанного Соглашения является важной предпосылкой эффективного и плодотворного сотрудничества в контексте углубления практического сотрудничества между ведомствами", - говорится в сообщении.

Согласно соглашению, стороны договорились об:

  • осуществлении обмена опытом и информацией в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения при организации и проведении азартных игр и лотерей, в том числе путем проведения совещаний, семинаров и конференций;
  • осуществлении обмена статистическими и справочными материалами, методическими рекомендациями и сведениями, представляющим взаимный интерес;
  • осуществлении совместных мероприятий по повышению квалификации работников, оказании помощи в разработке и внедрении эффективных моделей обучения работников и других лиц, в соответствии с компетенцией Сторон.

Планируется, что сотрудничество не будет ограничиваться указанными в этом договоре мерами, а будет развиваться с целью обеспечения эффективного партнерства.

Напомним, 16 января прошлого года Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект №2285-д о легализации азартных игр. Если закон будет принят, в Бюджетный, Налоговый, Уголовный кодексы и КоАП необходимо внести изменения, а законы "О запрете игорного бизнеса в Украине" и "О государственных лотереях в Украине" перестанут действовать.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В наблюдательный совет возглавляемой Киваловым юридической академии вошли Портнов и НовинскийВ наблюдательный совет возглавляемой Киваловым юридической академии вошли Портнов и Новинский
В МИД Украины ответили на ультиматум Додика по подаренной Лаврову иконеВ МИД Украины ответили на ультиматум Додика по подаренной Лаврову иконе
Директором Нацразведки США впервые станет женщинаДиректором Нацразведки США впервые станет женщина
Оккупационные войска стреляли из гранатомета вблизи Водяного и МарьинкиОккупационные войска стреляли из гранатомета вблизи Водяного и Марьинки
Лидер "Самопомочи" Сыроед получила должность в Киевской школе экономикиЛидер "Самопомочи" Сыроед получила должность в Киевской школе экономики
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин подготовит меморандум по урегулированию тарифовКабмин подготовит меморандум по урегулированию тарифов
Венгрия заключила соглашение на закупку вакцины SinopharmВенгрия заключила соглашение на закупку вакцины Sinopharm
Алиев, Пашинян и фюрер РФ подписали заявление по развитию Нагорного КарабахаАлиев, Пашинян и фюрер РФ подписали заявление по развитию Нагорного Карабаха
Руководство ЕС подписало соглашение об отношениях с Британией после BrexitРуководство ЕС подписало соглашение об отношениях с Британией после Brexit
Парламентский комитет рекомендовал Раде ратифицировать Соглашение о свободной торговле с Соединенным КоролевствомПарламентский комитет рекомендовал Раде ратифицировать Соглашение о свободной торговле с Соединенным Королевством
Украина и Турция подписали контракты на производство корветов и ударных беспилотниковУкраина и Турция подписали контракты на производство корветов и ударных беспилотников
Стефанишина: Украина может подписать Соглашение об “открытом небе” на Совете ассоциаций с ЕССтефанишина: Украина может подписать Соглашение об “открытом небе” на Совете ассоциаций с ЕС
Канада ратифицировала Соглашение о совместном производстве аудиовизуальных произведений с УкраинойКанада ратифицировала Соглашение о совместном производстве аудиовизуальных произведений с Украиной
Венецианская комиссия дала рекомендации по реформе Конституционного судаВенецианская комиссия дала рекомендации по реформе Конституционного суда
Венецианская комиссия раскритиковала решение КСУ и предложила вариант разрешения конституционного кризиса в УкраинеВенецианская комиссия раскритиковала решение КСУ и предложила вариант разрешения конституционного кризиса в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости