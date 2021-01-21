Джо Байден официально стал президентом США: инаугурация проходила по непривычному сценарию
В среду, 20 января (20 и 21 по киевскому времени) состоялась церемония инаугурации нового президента США. Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом Америки. На сей раз церемония инаугурации прошла по необычному сценарию.
Новые особенности традиционной церемонии инаугурации придали два фактора: пандемия коронавируса и угроза массовых протестов сторонников президента Дональда Трампа. Из-за этих двух причин организаторам пришлось во многом "перекроить" инаугурацию.
Особенности инаугурации
- Джо Байдену и его супруге пришлось добираться до Вашингтона не правительственным самолетом, как это принято, а чартерным рейсом. Дональд Трамп, который должен был выслать самолет за своим преемником, не сделал этого.
- Во время прощания с родным штатом Делавэр 78-летний Байден расплакался и сказал, что вместо него должен был победить в президентских выборах его сын Бо, умерший от рака в 2015 году.
- В столицу США Вашингтон в день инаугурации Джо Байдена было стянуто 25 тысяч бойцов Нацгвардии, тогда как в 2017 году, во время церемонии инаугурации Трампа город охраняли всего 8 тысяч нацгвардейцев. Причем вчера некоторые бойцы Нацгвардии имели при себе оружие.
- 12 бойцов Нацгвардии отстранили от праздничных мероприятий после проверки сотрудниками ФБР. Причина – якобы неуместные публикации в интернете.
- На Национальной алее, где обычно собирается не одна сотня тысяч людей во время инаугурации, вчера вместо людей расставили 200 тысяч национальных флагов.
- Непосредственно на церемонию присяги пригласили до 100 человек. Все они накануне сдали тесты на коронавирус.
- Первой, в 11:15 (18:15 по Киеву) дала присягу вице-президент Камала Харрис. Вслед за ней, в 12:00, присягнул президент Джо Байден.
- Тем временем, как только Джо Байден и его супруга прибыли в Вашингтон, его предшественник Дональд Трамп с женой покинули Белый дом, вылетев на вертолете.
- Во время приведения к присяге католик Джо Байден клялся на семейной Библии 1893 года, на которой он уже дважды давал клятву, вступая в должность вице-президента при президенте Бараке Обаме.
Что было в чемоданчике, который принесли Байдену
Сразу после вступления в должность Барак Обама поздравил своего друга в
"Поздравляю друга, президента Джо Байдена! Пришло твое время", - написал Обама.
После приведения Джо Байдена к присяге в Капитолий принесли "ядерный чемоданчик".
Сразу после завершения торжеств Джо Байден подписал в Овальном кабинете Белого дома свои первые 17 документов. В основном они касались кадровых назначений, а также отмены некоторых законов, подписанных его предшественником.
Какие законы Трампа отменил Джо Байден
- Байден вернул США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату.
- Новый президент принял распоряжение о дополнительных мерах по борьбе с пандемией коронавируса (в частности, обязательное ношение масок в федеральных учреждениях).
- Остановлено строительство стены на границе с Мексикой.
- Отмена ограничений на въезд из некоторых стран мусульманского мира.
Напомним, Джо Байден обвинил Дональда Трампа в кровавых событиях, произошедших на Капитолийском холме 6 января. Он заявил, что Трамп показал полное презрение к демократии.