Джо Байден официально стал президентом США: инаугурация проходила по непривычному сценарию

В среду, 20 января (20 и 21 по киевскому времени) состоялась церемония инаугурации нового президента США. Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом Америки. На сей раз церемония инаугурации прошла по необычному сценарию.

Джо Байден официально стал президентом США: особенности инаугурации 46-го главы государства

Новые особенности традиционной церемонии инаугурации придали два фактора: пандемия коронавируса и угроза массовых протестов сторонников президента Дональда Трампа. Из-за этих двух причин организаторам пришлось во многом "перекроить" инаугурацию.

Особенности инаугурации

  • Джо Байдену и его супруге пришлось добираться до Вашингтона не правительственным самолетом, как это принято, а чартерным рейсом. Дональд Трамп, который должен был выслать самолет за своим преемником, не сделал этого.
  • Во время прощания с родным штатом Делавэр 78-летний Байден расплакался и сказал, что вместо него должен был победить в президентских выборах его сын Бо, умерший от рака в 2015 году.
Джо Байден официально стал президентом США: особенности инаугурации 46-го главы государства

  • В столицу США Вашингтон в день инаугурации Джо Байдена было стянуто 25 тысяч бойцов Нацгвардии, тогда как в 2017 году, во время церемонии инаугурации Трампа город охраняли всего 8 тысяч нацгвардейцев. Причем вчера некоторые бойцы Нацгвардии имели при себе оружие.
  • 12 бойцов Нацгвардии отстранили от праздничных мероприятий после проверки сотрудниками ФБР. Причина – якобы неуместные публикации в интернете.
  • На Национальной алее, где обычно собирается не одна сотня тысяч людей во время инаугурации, вчера вместо людей расставили 200 тысяч национальных флагов.
  • Непосредственно на церемонию присяги пригласили до 100 человек. Все они накануне сдали тесты на коронавирус.
  • Первой, в 11:15 (18:15 по Киеву) дала присягу вице-президент Камала Харрис. Вслед за ней, в 12:00, присягнул президент Джо Байден.
Джо Байден официально стал президентом США: особенности инаугурации 46-го главы государства

  • Тем временем, как только Джо Байден и его супруга прибыли в Вашингтон, его предшественник Дональд Трамп с женой покинули Белый дом, вылетев на вертолете.
  • Во время приведения к присяге католик Джо Байден клялся на семейной Библии 1893 года, на которой он уже дважды давал клятву, вступая в должность вице-президента при президенте Бараке Обаме.
Джо Байден официально стал президентом США: особенности инаугурации 46-го главы государства

Что было в чемоданчике, который принесли Байдену

Сразу после вступления в должность Барак Обама поздравил своего друга в Twitter.

"Поздравляю друга, президента Джо Байдена! Пришло твое время", - написал Обама.

Джо Байден официально стал президентом США: особенности инаугурации 46-го главы государства

После приведения Джо Байдена к присяге в Капитолий принесли "ядерный чемоданчик".

Сразу после завершения торжеств Джо Байден подписал в Овальном кабинете Белого дома свои первые 17 документов. В основном они касались кадровых назначений, а также отмены некоторых законов, подписанных его предшественником.

Какие законы Трампа отменил Джо Байден

  • Байден вернул США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату.
  • Новый президент принял распоряжение о дополнительных мерах по борьбе с пандемией коронавируса (в частности, обязательное ношение масок в федеральных учреждениях).
  • Остановлено строительство стены на границе с Мексикой.
  • Отмена ограничений на въезд из некоторых стран мусульманского мира.

Напомним, Джо Байден обвинил Дональда Трампа в кровавых событиях, произошедших на Капитолийском холме 6 января. Он заявил, что Трамп показал полное презрение к демократии.


Марченко Любов, Тудей

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