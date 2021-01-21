Джо Байден официально стал президентом США: инаугурация проходила по непривычному сценарию

В среду, 20 января (20 и 21 по киевскому времени) состоялась церемония инаугурации нового президента США . Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом Америки. На сей раз церемония инаугурации прошла по необычному сценарию.

Новые особенности традиционной церемонии инаугурации придали два фактора: пандемия коронавируса и угроза массовых протестов сторонников президента Дональда Трампа. Из-за этих двух причин организаторам пришлось во многом "перекроить" инаугурацию.

Особенности инаугурации

Джо Байдену и его супруге пришлось добираться до Вашингтона не правительственным самолетом, как это принято, а чартерным рейсом. Дональд Трамп, который должен был выслать самолет за своим преемником, не сделал этого.

Во время прощания с родным штатом Делавэр 78-летний Байден расплакался и сказал, что вместо него должен был победить в президентских выборах его сын Бо, умерший от рака в 2015 году.

В столицу США Вашингтон в день инаугурации Джо Байдена было стянуто 25 тысяч бойцов Нацгвардии, тогда как в 2017 году, во время церемонии инаугурации Трампа город охраняли всего 8 тысяч нацгвардейцев. Причем вчера некоторые бойцы Нацгвардии имели при себе оружие.

Вашингтон в день инаугурации Джо Байдена было стянуто 25 тысяч бойцов Нацгвардии, тогда как в 2017 году, во время церемонии инаугурации Трампа город охраняли всего 8 тысяч нацгвардейцев. Причем вчера некоторые бойцы Нацгвардии имели при себе оружие. 12 бойцов Нацгвардии отстранили от праздничных мероприятий после проверки сотрудниками ФБР. Причина – якобы неуместные публикации в интернете.

На Национальной алее, где обычно собирается не одна сотня тысяч людей во время инаугурации, вчера вместо людей расставили 200 тысяч национальных флагов.

Непосредственно на церемонию присяги пригласили до 100 человек. Все они накануне сдали тесты на коронавирус.

Первой, в 11:15 (18:15 по Киеву) дала присягу вице-президент Камала Харрис. Вслед за ней, в 12:00, присягнул президент Джо Байден.

Тем временем, как только Джо Байден и его супруга прибыли в Вашингтон, его предшественник Дональд Трамп с женой покинули Белый дом, вылетев на вертолете.

Во время приведения к присяге католик Джо Байден клялся на семейной Библии 1893 года, на которой он уже дважды давал клятву, вступая в должность вице-президента при президенте Бараке Обаме.

Что было в чемоданчике, который принесли Байдену

Сразу после вступления в должность Барак Обама поздравил своего друга в Tw i tter.

"Поздравляю друга, президента Джо Байдена! Пришло твое время", - написал Обама.

После приведения Джо Байдена к присяге в Капитолий принесли "ядерный чемоданчик".

Сразу после завершения торжеств Джо Байден подписал в Овальном кабинете Белого дома свои первые 17 документов. В основном они касались кадровых назначений, а также отмены некоторых законов, подписанных его предшественником.

Какие законы Трампа отменил Джо Байден

Байден вернул США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату.

в ВОЗ и Парижское соглашение по климату. Новый президент принял распоряжение о дополнительных мерах по борьбе с пандемией коронавируса (в частности, обязательное ношение масок в федеральных учреждениях).

Остановлено строительство стены на границе с Мексикой.

Отмена ограничений на въезд из некоторых стран мусульманского мира.

Напомним, Джо Байден обвинил Дональда Трампа в кровавых событиях, произошедших на Капитолийском холме 6 января. Он заявил, что Трамп показал полное презрение к демократии.