У Зеленского заявили, что увольнение Немилостивого - это только начало

"Так будет с каждым нарушением установленного порядка - и особенно коррупционного характера".

У Зеленского заявили, что увольнение Немилостивого - это только начало
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

Офис президента Владимира Зеленского приветствует решение Кабинета министров об увольнении Виталия Немилостивого с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Об этом говорится в комментарии заместителя руководителя ОП Романа Машовца.

"Работники патрульной полиции остановили этого человека по подозрению в вождении в состоянии опьянения. Виталий Немилостивый не просто пытался избежать ответственности, но и нагло демонстрировал, что его статус в исполнительной власти дает ему право на это. Никакого оправдания такому поведению быть не может - человек потерял адекватность и заслуживает максимально жесткой реакции", - сказал Машовец.

В Офисе президента отмечают, что "Украина не вернется к тем временам, когда принадлежность к кругу чиновников могла использоваться в качестве защиты от закона", а пребывание на высоком посту возлагает на человека особую, высокую ответственность перед обществом и руководством.

"Кабинет министров отреагировал быстро и однозначно. Так будет с каждым нарушением установленного порядка - и особенно коррупционного характера. Все должностные лица страны должны увидеть, что власть не позволит никому быть выше общих правил и закона. Увольнение Немилостивого - это только начало. Обязательно должна наступить и предусмотренная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии и за неповиновение полиции. У чиновников не должно быть даже намека на вседозволенность", - добавил Машовец.

Напомним, сегодня Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Виталия Немилостивого - заместителя вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Вчера, 20 января, в СМИ было обнародовано видео с камер полицейских, которые остановили авто Немилостивого по подозрению в управлении в нетрезвом состоянии. Чиновник при общении с правоохранителями сразу заявил, что является заместителем министра, пытался отдать им ключи и пешком пойти домой. Когда же полицейские попытались составить протокол, Немилостивый начал их толкать.

Немилостивый был народным депутатом VII созыва, секретарем Комитета ВРУ по вопросам промышленной и инвестиционной политики, членом специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации. Заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины был назначен в августе 2020 года.

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