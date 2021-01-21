Правительство уволило заместителя Уруского, который был за рулем пьяным и толкал патрульных

Должность в министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности он занимал с августа прошлого года.

Кабинет министров на внеочередном заседании 21 января уволил Виталия Немилостивого - заместителя вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, недопустимо. Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно рассмотрели вопрос увольнения заместителя министра", - заявил он.

20 января в СМИ было обнародовано видео с камер полицейских, которые остановили автомобиль Немилостивого по подозрению в вождении авто в нетрезвом состоянии. Чиновник при общении с правоохранителями сразу заявил, что является заместителем министра, пытался отдать им ключи и пешком пойти домой.

Полицейские пытались составить по нему протокол, но Немилостивый устроил толкотню.

Патрульная полиция в Facebook также рассказала детали инцидента, но не указала имени нарушителя.

"Недавно поздно ночью, на улице Жилянской экипаж киевских патрульных остановил автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а именно: нарушил требования дорожного знака 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением". Во время общения оказалось, что за рулем находится водитель с признаками алкогольного опьянения", - заявили правоохранители.

Водитель отказался проходить тест на состояние алкогольного опьянения, забросил в салон служебного автомобиля ключи от своего авто и сообщил, что он уходит.

На просьбу оставаться на месте он не реагировал, начал угрожать должностью, толкать патрульных и дергать их за одежду.

После обнародования скандального ролика премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что правительство на внеочередном заседании уволит Немилостивого.

Немилостивый был народным депутатом VII созыва, секретарем Комитета ВРУ по вопросам промышленной и инвестиционной политики, членом специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации. Заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины был назначен в августе 2020 года.