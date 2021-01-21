Оккупанты ранили украинского военного у Старогнатовки
За сутки зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
За прошедшие сутки, 20 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, недалеко от населенного пункта Старогнатовка вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь в сторону наших позиций из крупнокалиберного пулемета и снайперского оружия.
"В результате вражеских выстрелов был ранен военнослужащий. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая помощь", - сообщили в штабе.
О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
С начала текущих суток, 21 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, в среду новая глава ОБСЕ министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде, которая находится с двухдневным рабочим визитом в Украине, вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой вылетели на Донбасс.