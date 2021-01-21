Для передачи "МГУ" Минэнерго надо повторно сертифицировать Оператора ГТС, - Копач

Проект решения, который был подготовлен в правительстве, не прошел тщательного анализа влияния.

Для передачи АО "Магистральные газопроводы Украины" из Министерства финансов в Министерство энергетики необходимо провести повторную сертификацию ООО "Оператор ГТС", акционером которого является "МГУ".

Об этом в комментарии LB.ua сообщил директор Секретариата Энергетического сообщества (ЭС) Янез Копач.

Он отметил, что проект решения, который был подготовлен в правительстве, не прошел тщательного анализа влияния.

"Мы точно не знаем, что сегодня было принято Кабинетом министров, но проект решения, который мы видели, был подготовлен без тщательного анализа влияния. Теперь нам придется подумать над тем, как лучше обеспечить обсуждение последствий таким образом, чтобы привлекать компетентные учреждения и организации. Если решение о передаче было принято или планируется к принятию, это может быть осуществлено путем процедуры повторной сертификации", - отметил Копач.

Он отметил, что правила Энергетического сообщества обязывают Секретариат Энергетического сообщества требовать новой процедуры сертификации при определенных обстоятельствах. Это может быть в случае, когда происходит изменение управления, чтобы выяснить последствия для независимости оператора.

Напомним, компания "Магистральные газопроводы Украины" хочет изменить условия покупки газотранспортной системы. Компания просит Кабинет министров начать переговоры для поиска возможных путей решения этой проблемы и изменения договора купли-продажи.