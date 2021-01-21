Кабмин соберется на внеочередное заседание, чтобы уволить заместителя вице-премьера Уруского

Шмыгаль заверил, что в правительстве нет неприкасаемых.

Кабмин соберется на внеочередное заседание, чтобы уволить заместителя вице-премьера Уруского
Фото: comments.ua

Кабинет министров собирается на внеочередное заседание утром 21 января, чтобы рассмотреть вопрос увольнения заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В четверг утром Правительство собирается на внеочередное заседание. На повестке дня один вопрос - увольнение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого", - написал Шмыгаль.

"Я уже не раз говорил - в нашем правительстве нет неприкасаемых. Еще раз докажем эти слова действиями", - добавил глава правительства.

Ранее СМИ обнародовали видео, на котором зафиксирована беседа министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого с представителями патрульной полиции. Правоохранители остановили авто чиновника, после чего установили, что он находится за рулем в нетрезвом состоянии. На законные требования полицейских Немилостивый реагировал агрессивно и пытался уйти места происшествия. На видео также зафиксирована потасовка между чиновником и правоохранителями.

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