Кабмин соберется на внеочередное заседание, чтобы уволить заместителя вице-премьера Уруского

Шмыгаль заверил, что в правительстве нет неприкасаемых.

Кабинет министров собирается на внеочередное заседание утром 21 января, чтобы рассмотреть вопрос увольнения заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В четверг утром Правительство собирается на внеочередное заседание. На повестке дня один вопрос - увольнение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого", - написал Шмыгаль.

"Я уже не раз говорил - в нашем правительстве нет неприкасаемых. Еще раз докажем эти слова действиями", - добавил глава правительства.