Оля Полякова поддержала новый закон об украинском языке

Певица Оля Полякова поддержала новый языковой закон, который обязывает сферу обслуживания полностью перейти на украинский язык. На своей странице в Instagram звезда опубликовала видео, в котором на украинском языке аргументировала свою позицию и призвала граждан разговаривать на родном языке.

Оля Полякова поддержала новый закон об украинском языке: “Говорити українською – прекрасно“

Несмотря на то, что Полякова отдыхает уже третью неделю на Мальдивах, она активно выходит на связь со своими подписчиками, и не остается в стороне от проблем насущных. В частности, после принятия "Закона об обеспечение функционирования украинского языка как государственного" многие украинцы начали возмущаться по этому поводу, и Оля Полякова их не поддержала.

"А вы видели, чтобы во Франции говорили на итальянском, а в Италии — на французском? Может, американцы очень хотят разговаривать на другом языке, кроме английского? Люди, у нас должен быть наш украинский язык, — комментирует Полякова.

Артистка не поддерживает негативные комментарии пользователей по данному закону, ведь уверена, что только таким образом украинцы смогут осознать свою национальную идентичность.

"Может сейчас это кого-то и раздражает, но в будущем наши дети будут говорить на украинском, и это прекрасно. Ведь для того, чтобы осознать, что ты украинец, надо изучать свой язык и говорить на нем. Почему мы в нашей стране разговариваем на чужом языке", — высказалась артистка.

Напомним, с 16 января 2021 года сфера обслуживания в Украине полностбю перешла на государственный язык. По закону, все представители услуг, независимо от формы собственности, обязаны будут обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

Ранее сообщалось, как Оля Полякова отметила Крещение, ныряя в лазурные воды Индийского океана.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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