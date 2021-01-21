Директором Нацразведки США впервые станет женщина

Сенат США утвердил Эврил Гейнс в должности директора Национальной разведки страны.

Сенат США утвердил Эврил Гейнс в должности директора Национальной разведки страны. За нее проголосовали 84 человека, против 10.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Ранее Гейнс была заместителем директора ЦРУ.

Гейнс стала первой женщиной на этом посту. Ее кандидатуру Джозеф Байден выдвинул в ноябре 2020 года, вскоре после своей победы на выборах президента.

С августа 2013 по январь 2015 года Гейнс была заместителем директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), а затем два года работала заместителем советника президента по национальной безопасности.