Кабмин подготовит меморандум по урегулированию тарифов

Тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне останутся неизменными.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил до 25 января подготовить и подать Кабинету Министров проект Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения теплом и горячей водой.

Такое решение было принято по итогам совещания по вопросам тарифной политики в сфере централизованного теплоснабжения, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Выполнение поручения возложено на министра развития общин и территорий Алексея Чернышова, и. о. министра энергетики Юрия Витренко, главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка и главы правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева.

Участники встречи, среди которых были руководители 5 украинских городов, договорились разработать проект совместного Меморандума, который будет регламентировать следующие договоренности:

Тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне останутся неизменными. Проведение совместной работы над реструктуризацией задолженности перед НАК «Нафтогаз», образовавшейся из-за разницы между выручкой ТКЭ и тарифной выручкой (так называемая «разница в тарифах»). Теплокоммунэнерго смогут заключать годовые договоры с НАК "Нафтогаз" по выгодной цене.

Напомним, Кабинет министров на заседании 18 января до конца карантина или отопительного сезона 31 марта утвердил граничную цену на газ на уровне 6,99 гривень за кубометр.

19 января Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов. Снижение составило 5% -30%, тарифы этих компаний теперь будут составлять 1,66-1,79 грн (без ПДВ).