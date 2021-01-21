Дэвид Норквист временно возглавил Пентагон

Он будет руководить Пентагоном до тех пор, пока сенат не утвердит его преемника.

В администрации президента США Джо Байдена назначили Дэвида Норквиста и.о. главы Пентагона.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на американские СМИ .

Во время пребывания у власти бывшего президента страны Дональда Трампа Норквист был заместителем министра обороны. Теперь же он будет руководить Пентагоном до тех пор, пока сенат не утвердит его преемника.