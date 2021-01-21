Дэвид Норквист временно возглавил Пентагон

Он будет руководить Пентагоном до тех пор, пока сенат не утвердит его преемника.

В администрации президента США Джо Байдена назначили Дэвида Норквиста и.о. главы Пентагона.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на американские СМИ.

Во время пребывания у власти бывшего президента страны Дональда Трампа Норквист был заместителем министра обороны. Теперь же он будет руководить Пентагоном до тех пор, пока сенат не утвердит его преемника.

Ранее Джо Байден выдвигал на пост министра обороны генерала в отставке Ллойда Остина, который руководил Центральным командованием вооруженных сил США в Ираке и Афганистане.

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