В "Алло" отреагировали на скандал с блогершей, которая "выбрала" РоSSию на Майдане

"Со своей стороны компания Алло отказывается от каких-либо услуг Таисии М".

Сеть "Алло" объявила о прекращении сотрудничества с блогершей, которая призналась в своей приверженности РоSSии.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба компании.

"Официально заявляем, что блогер Di.rubens (Таисия М.) никогда не работала в ООО АЛЛО. Она участвовала в изготовлении контента на официальном канале Алло в ТикТок в качестве актрисы на заказ подрядчика, занимающегося работой с блогерами.

В компании добавили, что не разделяют личной позиции блогера Di.rubens.

"Со своей стороны компания Алло отказывается от каких-либо услуг Таисии М", -сказано в сообщении.

На видео, опубликованное в сети TikTok, 13 января обратил внимание полковник вооруженных сил Анатолий Штефан. На нем блогер выбирает одну из двух предложенных стран. На один из вопросов, "РоSSия или Украина", она ответила: "РоSSия".

"Место, где происходили события со слезами на глазах, столица Украины, которая уже 7 лет в борьбе с роSSийским агрессором", - написал Штефан, комментируя это видео.

Сегодня стало известно, что блогерша подала на Штефана жалобу в вооруженные силы, а также подает на него в суд.

В Министерстве обороны сообщили, что "с нетерпением ждут" анонсированной жалобы блогера.

"Вопрос будет на особом контроле. Контрольный вопрос будет особенным: Украина или РоSSия?" - иронично отметили в министерстве.