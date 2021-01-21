Правительство не будет повышать тарифы до конца отопительного сезона, - Кличко
Мэр Киева рассказал об итогах правительственного совещания.
Тарифы на отопление и горячее водоснабжение до конца отопительного сезона в Украине повышаться не будут. Об этом заявил мэр Киева, глава АГУ Виталий Кличко по итогам правительственного совещания.
«Нам удалось достичь понимания с центральной властью относительно необходимых шагов для недопущения кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов», - отметил после совещания Виталий Кличко.
Он также сообщил, что в понедельник должен быть подписан Меморандум между правительством, АГУ и представителями парламента об алгоритме вывода сферы теплоснабжения из кризисной ситуации, вызванной колебанием цены на газ в Украине. В частности, первоочередных шагов по урегулированию вопроса разницы в тарифах на тепло, а также компенсации убытков предприятиям теплоснабжения.
В правительственном совещании, инициированном Ассоциацией городов Украины, приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, мэры: Киева - Виталий Кличко, Мариуполя - Вадим Бойченко, Кропивницкого - Андрей Райкович, Винницы - Сергей Моргунов, Кривого Рога - Константин Павлов и первый заместитель городского головы Харькова - Александр Новак, представители НАК «Нафтогаз Украины», Офиса Президента Украины и народные депутаты.