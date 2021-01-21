Правительство не будет повышать тарифы до конца отопительного сезона, - Кличко

Тарифы на отопление и горячее водоснабжение до конца отопительного сезона в Украине повышаться не будут. Об этом заявил мэр Киева , глава АГУ Виталий Кличко по итогам правительственного совещания.

«Нам удалось достичь понимания с центральной властью относительно необходимых шагов для недопущения кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов», - отметил после совещания Виталий Кличко.

Он также сообщил, что в понедельник должен быть подписан Меморандум между правительством, АГУ и представителями парламента об алгоритме вывода сферы теплоснабжения из кризисной ситуации, вызванной колебанием цены на газ в Украине. В частности, первоочередных шагов по урегулированию вопроса разницы в тарифах на тепло, а также компенсации убытков предприятиям теплоснабжения.