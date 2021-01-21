Нелли Штепу поместили под ночной домашний арест до 19 марта

Орджоникидзевский райсуд Харькова в среду избрал меру пресечения экс-меру Славянска Нелли Штепе, которую обвиняют в сепаратизме.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на постановление суда.

"Ходатайство прокурора об избрании Штепе Нелли Игоревне меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворить частично. Применить к обвиняемой ... меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 19 марта", - говорится в постановлении.

Штепа должна находиться дома с 22:00 до 5:00. Суд также решил завершить подготовительное заседание и назначил слушание дела по существу на 28 января.

О домашнем аресте Штепы было заявлено прокуратурой еще 21 ноября 2019 года, однако суд больше года не мог рассмотреть этот вопрос и вынести решение.

Напомним, Штепа возглавляла Славянск в 2010-2014 годах. Во время ее пребывания в должности город захватили роSSийские боевики во главе с террористом Игорем Гиркиним. В 2014 году Штепа призвала президента РоSSии Владимира Путина войти в Славянск и "защитить ее как женщину". Она также поблагодарила Путина за то, что вошел в Крым.

Штепу задержали 13 июля 2014 года и обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей, и в создании террористической группы или организации. Также против нее выдвинуто обвинение в призывах к изменению границ территории Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций. Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.

Сама Штепа заявляет, что она "никого не предавала, а выполняла свой гражданский долг" и добилась освобождения 278 заложников.

С 2018 года суд неоднократно переносил продолжение подготовительного заседания по делу Штепы. В ноябре, по словам адвоката, ее госпитализировали с инсультом, однако вскоре перевели на амбулаторное лечение. Затем заседание должно было состояться 4 марта 2019-го, но из-за госпитализации Штепы в связи с обострением хронической болезни суд перенес заседание на 12 марта. Это заседание тоже перенесли, потому что Штепа снова попала в больницу.

В апреле Штепа явилась в суд, но не приехали все три ее адвоката. Причиной неявки обвиняемого на заседание 15 апреля она указала консультацию в киевском кардиоцентре. В мае суд Харькова перенес заседание из-за того, что судьи ушли в отпуск.

В июле 2020 года заседание снова перенесли, поскольку Штепа снова оказалась в больнице.

С 10 ноября 2015 года мэром Славянска является глава местной организации "Оппозиционного блока" Вадим Лях. На своих агитационных бордах размещал слова "Любить Славянск, как Неля".