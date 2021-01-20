Глава ОБСЕ: Донбасс и Крым нельзя называть "замороженными" конфликтами

"Потому что это будет означать, что вы сдались и не считаете возможным их решить".

Оккупация Крыма Россией и боевые действия на Донбассе не являются и не могут превратиться в "замороженный конфликт".

Об этом заявила глава ОБСЕ , министр иностранных дел Швеции Анн Линде в интервью "Европейской правде".

"Я категорически против того, чтобы называть конфликт в Донбассе или в Крыму замороженным... Потому что это будет означать, что вы сдались и не считаете возможным его решить. И я считаю, что сейчас Донбасс точно не является замороженным. Ведь Трехсторонняя контактная группа или Нормандский формат до сих пор действуют, пытаются найти его решение", - подчеркнула она.

При этом Линде отметила, что Украине "не следует возвращать Донбасс силой, по примеру Нагорного Карабаха".

""Да" (стоит возвращать, - ред.) - в том смысле, что вам также никогда не стоит забывать о Крыме и Донбассе. Но "нет" в том смысле, что силу никогда не следует применять, потому что силой нельзя установить устойчивый мир. И не зря относительно того же Нагорного Карабаха между сторонами нет мирного соглашения", - сказала глава ОБСЕ .

Она также заявила, что вопрос Крыма будет обсуждаться в ОБСЕ , несмотря на позицию РоSSии.

"И поэтому я очень четко в начале нашего разговора сказала: мы считаем АР Крым и Севастополь частями Украины. И РоSSия не имеет права вето в отношении таких дискуссий. Потому что это - часть европейской безопасности, и этот вопрос принципов, вокруг которых сформирована ОБСЕ ", - добавила Линде.

Она также отметила, что сейчас для Украины важно "собрать широкую поддержку Крымской платформы".

Напомним, новая глава ОБСЕ Линде, находящаяся с двухдневным рабочим визитом в Украине, и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня вылетели на Донбасс. Линде ознакомится с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и последствиями вооруженной агрессии РоSSийской Федерации.

В марте 2020 года Линде уже ездила в зону ООС как министр иностранных дел Швеции.