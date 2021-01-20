Зеленский ввел в состав СНБО президента Национальной академии наук

Анатолий Загородний возглавил НАНУ после смерти Патона.

Зеленский ввел в состав СНБО президента Национальной академии наук
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Анатолия Загороднего, нового президента Национальной академии наук Украины.

Об этом сообщается в указе №22/2021 от 20 января.

69-летний Анатолий Загородний возглавил НАНУ в октябре 2020 года после смерти Бориса Патона.

Он родился 29 января 1951 года. Академик (с 6 мая 2006 г.) и вице-президент (с 2011 г.) Национальной академии наук Украины, директор Института теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова НАН Украины (с 2002 г.), доктор физико-математических наук (1990), профессор (1998). Имеет звание заслуженного деятеля науки и техники Украины (2012). Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2005).

Научные работы Загороднего посвящены проблемам теоретической и математической физики, физики кинетических явлений, теории плазмы, статистической физики.

Президент НАНУ стал 19-м членом СНБО, куда входят также президент Украины и другие высшие должностные лица государства.

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