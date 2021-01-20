Апелляционный суд оставил Микитася под арестом до 27 февраля

Киевский апелляционный суд оставил в силе арест бывшего нардепа, экс-главы "Укрбуда" Максима Микитася по подозрению в организации похищения адвоката.

Трансляция судебного заседания велась на YouTube-каналі "Судебная власть".

Таким образом, суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты Микитася на решение Шевченковского райсуда Киева об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Определение Шевченковского районного суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 27 февраля 2021 года оставить без изменений. Апелляционные жалобы защиты... оставить без удовлетворения", - говорится в решении.

Во время заседания Микитась заявил о непричастности к инкриминируемому ему преступлению, отметив, что решение суда первой инстанции было принято с нарушениями.

Представители обвинения, в свою очередь, указали на достаточность доказательств и отметили наличие рисков для расследования в случае смягчения меры пресечения.

Напомним, Микитася арестовали за полтора часа до Нового года по делу о заказе похищения человека. Избрать меру пресечения получилось не с первого раза. Сначала Микитась опоздал на заседание, затем судье объявили отвод. На следующий день, 31 декабря, экс-нардеп снова не явился на утреннее заседание, и суд принял решение о принудительном приводе. Рассмотрение ходатайства растянулось на целый день.

Микитасю инкриминируют заказ похищения юриста корпорации "Укрбуд", владельцем которой он был. Следствие утверждает, что Микитась во время пребывания под домашним арестом (по делу о расхищении средств Нацгвардии) заказал похищение человека с целью вымогательства $800 тыс. долга.

Микитась после дачи показаний по "делу Нацгвардии", в том числе касательно заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, находится под защитой Национального антикоррупционного бюро. В НАБУ отреагировали на новое подозрение бывшему владельцу компании "Укрбуд" и отметили, что не располагает информацией о доказательной базе, на основании которой следователи Нацполиции сообщили ему о подозрении.