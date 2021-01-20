В Николаеве произошел конфликт между полицией и экс-нардепом Жолобецким

В полиции утверждают, что бывший нардеп был пьян и оказывал сопротивление правоохранителям.

В Николаеве в отношении бывшего народного депутата Александра Жолобецкого и его жены правоохранители составили несколько админпротоколов - за нетрезвое вождение, сопротивление работникам полиции, хулиганские действия, нанесение телесных повреждений правоохранителю.

Об этом сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Николаевской области Виталий Душко, передает Укринформ.

"Около 20 часов вечера 19 января полицейские получили анонимный звонок о том, что водитель «Лексуса», который выпивал в одном из развлекательных заведений Николаева, садится за руль и собирается ехать. Патрульные остановили автомобиль, попросили предъявить документы и пройти тест на предмет алкогольного опьянения. Однако водитель отказался выполнять требования правоохранителей, зато попытался убежать", - отметил Душко.

Полиция начала преследование и догнала нарушителя в одном из дворов на улице Правды. После этого водитель вышел из машины и назвал свое имя и прежнюю должность. Пройти алкотест или проехать в нарколабораторию на освидетельствование он отказался. Общение с полицейскими перешло в конфликт.

"Бывший нардеп и женщина (жена экс-нардепа - ред.), которая также находилась в машине с явными признаками алкогольного опьянения, начали ругаться, употреблять нецензурную лексику, дергать полицейских за форменную одежду и угрожать. В какой-то момент водитель споткнулся на скользкой дорожке, упал и поцарапал лицо. Полицейские надели на него наручники и доставили в райотдел. Там задержанные продолжали конфликтовать. В отношении него и его пассажирки были составлены соответствующие протоколы и постановления. Также была вызвана скорая помощь. Через 3 часа обоих отпустили", - констатировали в полиции.

Как видно на видео, которое распространяется в интернете, в разговоре с правоохранителями депутат с женой ведут себя вызывающе и утверждают, что его избили полицейские.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Александр Жолобецкий - экс-депутат городского совета, депутат Верховной Рады прошлого созыва. На выборах в октябре 2020 года баллотировался на пост городского головы от партии "Николаевцы".