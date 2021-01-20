Кабмин предлагает создать комиссию по проверке иностранных инвестиций

Кабинет министров разработал проект закона о проверке иностранных компаний, которые хотят инвестировать в украинские предприятия со стратегическим значением для национальной безопасности государства.

Законопроект был одобрен на заседании правительства в среду.

Он, в частности, предусматривает создание Межведомственной комиссии по вопросам оценки влияния иностранных инвестиций, которая будет согласовывать покупку значительных долей в компаниях, относящихся к стратегической сфере.

Стратегическими предлагается признать 38 видов деятельности, в том числе ядерную энергетику, производство и торговлю оружием и боеприпасами, производство и ремонт авиационной техники (в том числе двойного назначения), добыча полезных ископаемых и др.

Комиссия, состав которой будет определять Кабинет министров, будет иметь право заблокировать продажу предприятия иностранному инвестору.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что проверка прямых иностранных инвестиций является мировой практикой. В большинстве стран-членов ЕС уполномоченным органом, ответственным за такую проверку, является министерство экономики. В США действует Комитет по иностранным инвестициям (CFIUS).

Напомним, что на прошлой неделе США внесли в "черный список" китайскую компанию Skyrizon, которая пытается приобрести "Мотор Сич" вместе с украинским бизнесменом Александром Ярославским. Американцы считают, что Skyrizon тесно связана с армией Китая.

Владелец "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев продал завод еще в 2016 году, но сделка до сих пор не завершена из-за вмешательства государства.

В июле 2017 года СБУ возбудила уголовное производство о диверсии, а с апреля 2018 по ходатайству следователя СБУ , с целью сохранения вещественных доказательств, акции "Мотор Сич" находятся под арестом.

Партнер китайцев Александр Ярославский в конце 2020 года предупредил, что они настроены идти в международный арбитраж, чтобы добиться от государства Украина возмещения убытков в размере 3,5 млрд долларов.