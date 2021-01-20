Постпред Зеленского: пока мы не видим, чтобы РоSSия готовила наступление из Крыма

"Однако мы понимаем, что Украина должна быть готова ко всему".

Постпред Зеленского: пока мы не видим, чтобы РоSSия готовила наступление из Крыма
Фото: e-crimea.info

Постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич не видит, чтобы РоSSия готовилась к военному наступлению на материковую Украину с территории оккупированного полуострова.

Об этом он заявил во время слушаний комитета Верховной Рады по внешней политике.

"Пока мы не видим оснований, чтобы говорить, что готовится какое-то наступление на Херсонскую область, чтобы завладеть шлюзами Северо-Крымского канала. Однако мы понимаем, что Украина должна быть готова ко всему", - сказал Кориневич.

Он добавил, что РоSSия действительно рассматривает Крымский полуостров как военную базу, но пока ее цель - усилить свою роль в Средиземноморском регионе.

"Все эти инфраструктурные объекты - так называемые Керченский мост и трасса «Таврида» - построены не для использования их крымчанами, а для того, чтобы иметь возможность очень быстро перебрасывать свои войска на территорию Крыма", - считает Кориневич.

"Происходит также использование природных заповедников, к примеру, Опукского, для размещения там военного полигона для бригады морской пехоты Черноморского флота РФ. Они меняют Крым, хотят использовать его с тем, чтобы как можно больше выгод для себя приобрести как государство-оккупант, как государство, которое хочет использовать полуостров как военный плацдарм", - сказал Кориневич.

Напомним, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После захвата Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратились, и местные водохранилища начали быстро мелеть.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение полуострова будет восстановлено только после деоккупации.

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