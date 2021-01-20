Постпред президента: ситуация с правами человека в Крыму не улучшается, а становится все хуже

"На сегодня мы имеем более 100 политзаключенных, около 80% из них - это крымские татары.

Постпред президента: ситуация с правами человека в Крыму не улучшается, а становится все хуже
Фото: Сергей Нужненко

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич отметил, что ситуация с правами человека в оккупированном полуострове не улучшается, а становится все хуже.

Об этом он заявил во время слушаний комитета Верховной Рады по внешней политике.

"Ситуация не улучшается, а становится все хуже. Систематические притеснения и нарушения прав человека, систематические совершения военных преступлений и преступлений против человечности со стороны РФ продолжаются. На сегодня, по разным данным, мы имеем более 100 политических заключенных, являющихся крымчанами. Около 80% из них - это крымские татары. Представители коренного народа ущемляются и не имеют права на исповедание своей религии", - отметил Кориневич.

Кроме того, по его словам, в связи с распространением коронавируса ситуация с правами человека ухудшается.

"Хуже всего - то, что в связи с пандемией COVID-19 ситуация с правами человека в Крыму еще больше ухудшается. РоSSийская оккупационная власть показала себя абсолютно неспособной обеспечить надлежащее санитарно-гигиеническое состояние в Крыму. Это и отсутствие должного количества госпитальных коек, и отказ в госпитализации граждан, и перемещение больных COVID-19 из госпиталей в санатории, где им не оказывается соответствующая медицинская помощь. Это и отсутствие возможности самостоятельно по собственному желанию сделать тест на COVID-19, это и местами и вынужденное ожидание "кареты" скорой помощи до 24 часов. Был случай, когда крымчанин умер: за два дня до того, как это произошло, к нему приезжали врачи и сказали, что не будут его госпитализировать. Человек умер", - рассказал представитель президента.

Он также добавил, что были зафиксированы факты принудительной вакцинации граждан "неизвестно какой вакциной, неизвестно какого качества".

Напомним, 16 декабря 2020 года Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о правах человека в оккупированном Крыму. Документ поддержали 64 члена ООН, против высказались 23 страны во главе с РоSSийской Федерацией, страной-оккупантом Крымского полуострова, воздержались 86 стран.

В резолюции отмечается, что РФ продолжает дискриминацию жителей полуострова: крымских татар, украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам.

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