Дональд Трамп покинул Белый дом. Видео

45-й президент отправился во Флориду.

Фото: Скриншот

45-й президент США Дональд Трамп покинул Белый дом, где он вместе со своей семьей жил в течение четырех лет его президентского срока.

Трамп вышел из Белого дома за руку с женой. Супруги позировали для прессы.

Трамп отправился во Флориду на официальном президентском вертолете, сообщает "Радио Свобода". Ни он, ни его жена Мелания Трамп не будут присутствовать на инаугурации Джо Байдена, которая начнется 20 января около 18:15 по киевскому времени.

У Трампа впереди еще слушания его импичмента после штурма Капитолия 6 января. В Конгрессе объявили ему импичмент после того, как радикально настроенные сторонники 45-го президента ворвались в Капитолий в день утверждения Байдена победителем голосования коллегией выборщиков.

Трампа считают виновным в подстрекательстве толпы к штурму здания. В тексте постановления об импичменте конгрессмены-демократы обвиняют Трампа в "преднамеренном подстрекательстве к насилию против правительства Соединенных Штатов". В частности, имеется в виду речь Трампа на акции протеста 6 января, где он утверждал, что выиграл президентские выборы, и призвал сторонников идти к Капитолию.

Таким образом, президент Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, в отношении которого было дважды начата процедура импичмента. Процедура импичмента в США позволяет объявить его даже после завершения президентских полномочий. И если импичмент поддержит Сенат, то Трампа фактически признают виновным в попытке госпереворота и могут запретить выдвигаться на госдолжности.  

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