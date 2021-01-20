Радуцкий: Минздрав хочет начать вакцинацию от ковида на второй неделе февраля

На первом этапе Украина получит вакцину Sinovac и Pfizer или Moderna.

Министерство здравоохранения планирует начать вакцинацию от коронавирусной болезни меньше чем через месяц - уже на второй неделе февраля. Первыми прививки получат медицинские работники, работающие с ковид-пациентами, работники "скорой помощи".

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий по итогам встречи с министром здравоохранения Максимом Степановым.

"По словам министра Степанова, вакцинация начнется на второй неделе февраля", - сказал он.

Радуцкий напомнил, что у Украина есть договоренности о 8 млн доз вакцины по программе COVAX, но идут переговоры об увеличении этого количества до 16 млн доз.

Также законтрактовано 1,9 млн доз вакцины-кандидата от китайской компании Sinovac, эффективность которой пока не доказана. Sinovac готов поставить еще до 5 млн доз своей вакцины на коммерческой основе.

"На первом этапе мы должны получить 700 тысяч доз вакцины Sinovac, если будет доказана ее эффективность не менее 70%, и, по словам министра, 210 тыс. доз компании Pfizer или Moderna, которые поступят по программе COVAX", - сказал Радуцкий.

Получивших вакцину будут заносить в специальный реестр. "Первое, мы должны знать количество вакцинированных, и без реестра это будет очень трудно сделать. Во-вторых, мы должны отслеживать осложнения, которые могут возникнуть после вакцинации. И третье, министерство разрабатывает возможность выдачи электронных паспортов провакцинированных", - сказал Радуцкий.

Напомним, что по состоянию на 16 января кампания по вакцинации населения от коронавируса COVID-19 стартовала уже в 46 странах. 38 из них - страны с высоким уровнем доходов.