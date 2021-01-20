В Энергосообществе назвали регулируемую цену на газ шагом назад

Глава секретариата европейского Энергетического сообщества Янез Копач назвал возвращение к регулированию цены на газ "огромным шагом назад".

"В 2020 году газовый рынок имел очень успешную историю - отмена ПСО для домохозяйств. К сожалению, сейчас ситуация изменилась, и это, по моему мнению, можно назвать огромным шагом назад", - сказал Копач во время дискуссии Energy Club, пишет УНИАН.

Копач считает, что рынок может не выдержать цену 6,99 грн за кубометр, если ее решат продлить после 31 марта.

"Если эти меры будут продолжаться до конца марта, рынок сможет каким-то образом выжить. Но если они будут продолжены - это создаст опасность дальнейшему существованию рыночных реформ в Украине", - сказал глава секретариата Энергосообщества.

Более того, он предлагает после отмены ограничений цены предоставить всем поставщикам равный доступ к газу отечественной добычи. Более дешевый украинский газ от «Укргаздобычи» должен быть доступным на одинаковых условиях разным участникам рынка. Для начала это может быть не весь объем добытого ресурса, а, скажем, 25%", - сказал Копач.

Еще одним вопросом, на который обратил внимание Копач, стало решение оказать государственную поддержку всем бытовым потребителям газа в Украине, не ограничившись лишь социально незащищенными категориями. "Только эти потребители на самом деле нуждаются в поддержке. Отсутствие четкого определения для этой категории населения является причиной, почему достаточно популистское решение снизить цену для всех было принято в большей степени для медиа, чем для улучшения рыночной среды", - сказал Копач.

"В общем, я расстроен из-за этого шага назад и надеюсь, что о нем очень скоро не будут вспоминать", - резюмировал Янез Копач.

Напомним, что 18 января Кабинет министров признал природный газ товаром, имеющим существенную социальную значимость, и на два месяца - февраль и март - ограничил его цену для населения.

Он не может стоить больше чем 6,99 гривен за кубометр.

Если бы этого не сделали, в феврале тарифы могли бы подскочить до 12 гривен за кубометр.