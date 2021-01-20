Зеленский почтил память павших защитников ДАП

Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти военнослужащих Вооруженных сил, погибших при обороне Донецкого аэропорта.

Фото: Пресс-служба президента

Церемония состоялась около Министерства обороны Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

"Были объявлены фамилии 51 защитника Украины, погибших в этот день в 2015-2020 годах. В частности, почтили память 48 военнослужащих, павших при обороне Донецкого аэропорта. После озвучивания каждой фамилии воины роты почетного караула били в колокол и салютовали из стрелкового оружия . Владимир Зеленский возложил цветы к Памятному колоколу", - говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба президента

Фото: Пресс-служба президента

В церемонии также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран и Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак.

Президент пообщался с родственниками погибших бойцов.

"Мы должны сделать все, чтобы количество имен, которые звучат возле Памятного колокола, не увеличивалось, а в Украине наконец воцарился мир", - отметил Владимир Зеленский.

Фото: Пресс-служба президента

Фото: Пресс-служба президента

Во время обороны Донецкого аэропорта 20 января 2015 года зафиксированы наибольшие потери среди украинских защитников. Всего количество погибших военнослужащих ВСУ при обороне ДАП с сентября 2014 года до января 2015 составляет 109 человек.

Напомним, героическое противостояние между силами АТО и боевиками в Донецком аэропорту им. Прокофьева началось в мае 2014 года, оборона объекта продолжалась 242 дня.

Аэропорт обстреливали из артиллерии, "Градов", минометов и танков, работали снайперы. "Киборгами" украинских военных назвали сами террористы. Поскольку только роботы способны выстоять в таких тяжелых условиях.

19-20 января 2015 года в результате подрыва боевиками колонн, которые держали перекрытия аэропорта, погибли около 60 бойцов. 21 января 2015 года силы АТО оставили ДАП из-за разрушения объекта.