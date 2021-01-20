В 10 километрах от линии разграничения нашли тайник с боеприпасами

Вчера в 10 километрах от линии разграничения пограничники Краматорского отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, обнаружили тайник с гранатами, патронами и сигнальной миной.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Наряд от комендатуры быстрого реагирования Краматорского пограничного отряда, выполняя задание в населенном пункте Тоненькое Донецкой области, в одном из заброшенных зданий обнаружил тайник, в котором находилось 2 гранаты РГД-5, сигнальная мина СМ-320, 42 боевых патрона калибра 7,62 мм, 2 сигнальных патрона и 1 патрон к зенитной установке", - говорится в сообщении.

По данному факту в Бахмутский отдел Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Обнаруженные боеприпасы изъяты сотрудниками ГСЧС. Продолжаются мероприятия по установлению причастных к правонарушению лиц.

Как сообщалось, 5 декабря на Донетчине нашли тайник с гранатометами, тротиловыми шашками и гранатами.

2 декабря пограничники Донецкого отряда во время патрулирования автодороги "Мариуполь-Пикуза" обнаружили тайник с минометными минами..