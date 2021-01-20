В ВСУ уточнили число украинских военных, погибших при обороне ДАП

По официальным данным, погибли 109 украинских бойцов, 446 были ранены, 6 пропали без вести.

Во время обороны Донецкого аэропорта 20 января 2015 года зафиксированы наибольшие потери среди украинских защитников. Всего количество погибших военнослужащих ВСУ при обороне ДАП с сентября 2014 года до января 2015 составляет 109 человек.

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ, передает Укринформ.

По официальным данным, количество погибших военнослужащих ВСУ составляет 109 человек, раненых - 446, без вести пропавших - 6.

ДАП тогда обороняли девять отдельных бригад ВСУ, а также 3-й отдельный полк спецназначения, 74-й отдельный разведбатальон, 91 отдельный полк оперативного обеспечения, 8 отдельная автомобильная санитарная рота и военнослужащие 169 учебного центра "Десна".

Ранее сообщалось, что при обороне ДАП погибли более 200 украинских военных.

Напомним, героическое противостояние между силами АТО и боевиками в Донецком аэропорту им. Прокофьева началось в мае 2014 года, оборона объекта продолжалась 242 дня.

Аэропорт обстреливали из артиллерии, "Градов", минометов и танков, работали снайперы. "Киборгами" украинских военных назвали сами террористы. Поскольку только роботы способны выстоять в таких тяжелых условиях.

19-20 января 2015 года в результате подрыва боевиками колонн, которые держали перекрытия аэропорта, погибли около 60 бойцов. 21 января 2015 года силы АТО покинули ДАП из-за разрушения объекта.

Год назад подрыв боевиками опор ДАП в 2015 году выделили в отдельное уголовное дело. Это второй зарегистрированный факт вероломства боевиков после Иловайской трагедии.