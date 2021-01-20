В Полтаве установят памятник Симону Петлюре

В Полтаве на улице Соборности к 100-летию Украинской революции 1917-1921 годов планируется установить памятник Симону Петлюре.

Об этом сообщила пресс-служба областной государственной администрации.

"Имея неординарные организаторские и дипломатические способности, авторитет в армии и в правительстве Симон Петлюра возглавил Директорию Украинской Народной Республики и исполнял обязанности Главного атамана войск Украинской Народной Республики. Идеи Симона Петлюры украинцы возрождают уже в независимой Украине. Выдающаяся фигура Симона Петлюры заслуживает чествования в родном городе с сооружением памятника ", - говорится в сообщении.

С этой целью ОГА объявила открытый архитектурный конкурс на сооружение памятника. Его итоги планируют объявить не позднее 10 июня.

Напомним, что в 2017 году памятник Симону Петлюре открыли в Виннице, которая в 1919 году была временной столицей УНР. Это был первый в Украине полноценный памятник Петлюре.