Ляшко сообщил о подготовке к введению паспортов вакцинации от COVID-19 для украинцев

Сначала всех привитых будут заносить в электронную систему здравоохранения.

Ляшко сообщил о подготовке к введению паспортов вакцинации от COVID-19 для украинцев
Фото: Макс Требухов

В Украине готовятся к введению паспортов вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал в эфире телеканала Україна24.

По его словам, пока всех привитых будут заносить в электронную систему здравоохранения. Когда на международном уровне введут обязательные паспорта вакцинации, украинские врачи смогут оперативно выдать справку о прививках.

Также, по словам главного санитарного врача, правительство делает все возможное, чтобы вакцинировать население Украины от 18 лет бесплатно двумя дозами вакцины.

"Сегодня государство заинтересовано сделать прививку бесплатно для всех слоев населения. Поэтому на первых этапах не нужно рассматривать возможность прививки за собственные средства в частных структурах, поскольку мы заинтересованы и имеем ресурс выкупать всю вакцину, которая будет попадать или иметь возможность попасть на рынок Украины. Когда мы говорим о потенциальной возможности вакцинации за деньги, это мы говорим как минимум о втором полугодии 2021 года, но и то не факт", - отметил заместитель главы Минздрава.

В Украине вакцинация от ковида должна начаться в феврале этого года, а применяться будут только вакцины, разрешенные в странах с жесткой регуляторной политикой - США, ЕС, Швейцария и др. На старте планируют вакцинировать 367 тыс. человек.

Премьер Денис Шмыгаль сказал, что украинцы, которые не входят в приоритетные группы и не могут в ближайшее время рассчитывать на бесплатную вакцину от государства, смогут купить ее.

Как сообщалось, уже в феврале в рамках инициативы COVAX Украина может получить мРНК-вакцину от коронавируса, которая требует хранения от -20 до -80 градусов по Цельсию. Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил LB.ua, что это может быть вакцина Pfizer.

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