Новая глава ОБСЕ отправилась на Донбасс

Новая глава ОБСЕ , министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде, которая находится с двухдневным рабочим визитом в Украине, и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вылетели на Донбасс.

Фото: #twitter#.com/DmytroKuleba

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Об этом Кулеба сообщил в

"Вылетаем с Анн Линде на Донбасс (несмотря на экстремальный холод). Важно, чтобы коллега воочию увидела последствия роSSийской агрессии и усилия Украины по урегулированию конфликта и облегчения жизни гражданского населения (несмотря на подавляющее отсутствие конструктива со стороны РФ)", - написал министр.

Как сообщалось, глава ОБСЕ прибыла в Киев вчера. Визит Анн Линде начался с переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

На Донбассе Анн Линде лично ознакомится с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и последствиями вооруженной агрессии РоSSийской Федерации.

Напомним, что Линде не первый раз поедет на Донбасс. В марте 2020 года она ездила туда как министр иностранных дел Швеции.