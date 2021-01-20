Трамп в последний день президентства помиловал своего экс-советника Бэннона и еще 72 человек

В список попал гражданин Израиля, которого обвинили в шпионаже еще в 1986 году.

Трамп в последний день президентства помиловал своего экс-советника Бэннона и еще 72 человек
Дональд Трамп та Беннон
Фото: BBC.com

45-й президент США Дональд Трамп, полномочия которого истекают сегодня, помиловал или смягчил наказание для 143 человек, в том числе и своего бывшего советника Стивена Бэннона, обвиняемого в мошенничестве.

Список этих людей опубликован на сайте Белого дома. Помилование касается 73 человек, еще 70 получили смягчение наказания.

Бэннон в 2016 году после Пола Манафорта (который тоже недавно получил помилование) возглавлял избирательную кампанию Трампа. Впоследствии он стал советником президента по политическим и стратегическим вопросам, в отставку ушел в 2017 году. В прошлом году он был арестован по подозрению в заговоре относительно кражи средств, выделенных на строительство стены с Мексикой.

Дональд Трамп и Беннон
Фото: BBC.com
Дональд Трамп и Беннон

При этом Бэннону еще не объявили приговор, поэтому такая амнистия достаточно нетипична. Ранее американские СМИ писали, что Дональд Трамп рассматривает возможность внесения и своего имени в список помилованных, поскольку ожидает, что после окончания его полномочий его могут привлечь к ответственности. Впрочем, в перечень имя президента не было внесено.

Также был помилован бывший инженер Google Энтони Левандовски, осужденный за кражу коммерческой тайны беспилотных автомобилей.

Кроме того, помилован Кеннет Курсон, осужденный за киберпреследование, связанное с разводом с его женой.

Также помилован Глен Мосс, осужденный еще в 1998 году. Помилование получил гражданин Израиля Авием Селла, который в 1986 году был обвинен в шпионаже.

Помилование получили и два рэпера - Лил Уэйн и Кодак Блэк, которые были осуждены за нарушение законов обращения с оружием.

Ліл Уейн
Фото: Wikipedia
Ліл Уейн

Напомним, New York Times со ссылкой на источники и документы писал, что соратники Трампа пытались использовать последние дни его президентства для заработка на лоббировании помилованных.

По данным издания, они якобы собирали деньги с преступников и их пособников, чтобы подтолкнуть Белый дом к помилованию. В качестве примера издание назвало имя бывшего федерального прокурора Бретта Толмана, который консультировал Белый дом. Он "монетизировал свою работу по помилованиям, собрал десятки тысяч долларов, а, возможно, и более, в последние недели". О том, в курсе ли сам президент такой схемы, не сообщается.

В прошлом месяце Трамп также помиловал двух человек, осужденных в рамках расследования роSSийского вмешательства в выборы 2016 года. Это бывший советник по международным делам при штабе Трампа Джордж Пападопулос и нидерландский юрист Алекс ван дер Зваан.

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