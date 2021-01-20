Миллиардер Джек Ма показался на публике впервые с октября

Он выступил по видеосвязи на благотворительном мероприятии в поддержку сельских учителей Китая.

Самый богатый человек Китая, основатель интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма показался на публике впервые с осени. Последний раз перед этим его видели на конференции в Шанхае, где Ма критиковал китайские власти.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на китайские СМИ , Джек Ма выступил по видеосвязи на благотворительном мероприятии в поддержку сельских учителей Китая, которое он проводит ежегодно.

В обнародованном видео миллиардер призвал поддерживать китайских учителей и систему образования.

"Я и мои коллеги учились и думали, и стали решительнее в желании посвятить себя развитию образования и общественного благосостояния", - отметил Ма.

Bloomberg пишет, что видео с участием Ма было показано в прямом эфире. Подлинность видео агентству подтвердила Ant Group.

После появления видеоролика акции Alibaba, торгуемые на Гонконгской бирже, выросли на 6,3%, отмечает Financial Times.

Последний раз на публике Джек Ма появлялся 24 октября. В тот день миллиардер раскритиковал власть и крупнейших игроков рынка за "менталитет ломбарда" и противодействие инновациям. Критика власти спровоцировала проблемы в финансовой компании миллиардера Ant Group и самой Alibaba.

Ant Group, дочерняя компания Alibaba, готовилась к размещению акций на бирже, которое могло стать крупнейшим в истории - она хотела привлечь 37 млрд долларов США . 2 ноября Шанхайская и Гонконгская биржи остановили IPO после встречи Джека Ма с китайскими регуляторами.

24 декабря власти Китая объявили о начале антимонопольного расследования в отношении Alibaba. 28 декабря Народный банк Китая призвал Ant Group сосредоточиться только на развитии платежного сервиса и намекнул на необходимость реорганизации бизнеса.

После срыва IPO Джек Ма пропал из поля зрения публики. В ноябре бизнесмен даже не появился в финале созданного им предпринимательского конкурса Africa's Business Heroes, где он должен был быть судьей. Подобные исчезновения нетипичны для миллиардера, который известен своими яркими выступлениями, в том числе музыкальными номерами на мероприятиях Alibaba, писала FT.