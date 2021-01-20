Руководительница ЦРУ подала в отставку

По словам самой Гаспел, для нее самой большой честью было возглавлять "эту выдающуюся организацию".
"Я иду с большой гордостью за ту работу, которую мы проделали вместе, за все наши коллективно одержанные победы, за все угрозы, которые мы преодолели, и за вклад, который мы сделали в будущее", - отметила она.
Сенат США назначил Джину Гаспел на пост директора ЦРУ в мае 2018 года. Она прослужила в ЦРУ 33 года, в том числе занимая различные должности в резидентурах в РоSSии и Азербайджане. В последние годы она занимала должность заместителя директора спецслужбы. Гаспел стала первой женщиной в истории США, возглавившей разведывательную службу.
Напомним, 11 января избранный президент США Джозеф Байден объявил своим кандидатом на пост директора ЦРУ бывшего заместителя госсекретаря Уильяма Бернса.
Бернс - карьерный дипломат, прослуживший во внешнеполитической службе США в течение 33 лет, работал в службе национальной безопасности в пяти демократических и республиканских администрациях.