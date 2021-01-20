Руководительница ЦРУ подала в отставку

По словам Джины Гаспел, для нее самой большой честью было возглавлять "эту выдающуюся организацию".

Руководительница ЦРУ подала в отставку
Джина Чери Хаспел
Фото: nypost.com

Директор Центрального разведывательного управления США Джина Гаспел подала в отставку.

Об этом говорится в сообщении ЦРУ в Твиттере.

"Коллектив ЦРУ благодарит директора Гаспел за 36 лет преданного служения американскому народу. Вы сломали барьеры и вдохновили следующее поколение служащих ЦРУ", - говорится в сообщении.

The #CIA workforce thanks Director Haspel for her 36 years of dedicated service to the American people.

You have broken barriers and empowered the next generation of CIA officers. pic.twitter.com/ELzP8XzIKt

— CIA (@CIA) January 19, 2021

По словам самой Гаспел, для нее самой большой честью было возглавлять "эту выдающуюся организацию".

"Я иду с большой гордостью за ту работу, которую мы проделали вместе, за все наши коллективно одержанные победы, за все угрозы, которые мы преодолели, и за вклад, который мы сделали в будущее", - отметила она.

Сенат США назначил Джину Гаспел на пост директора ЦРУ в мае 2018 года. Она прослужила в ЦРУ 33 года, в том числе занимая различные должности в резидентурах в РоSSии и Азербайджане. В последние годы она занимала должность заместителя директора спецслужбы. Гаспел стала первой женщиной в истории США, возглавившей разведывательную службу.

Напомним, 11 января избранный президент США Джозеф Байден объявил своим кандидатом на пост директора ЦРУ бывшего заместителя госсекретаря Уильяма Бернса.

Бернс - карьерный дипломат, прослуживший во внешнеполитической службе США в течение 33 лет, работал в службе национальной безопасности в пяти демократических и республиканских администрациях.

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