Кандидат на пост госсекретаря США поддержал предоставление Украине летального оружия

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен подтвердил твердое намерение администрации Байдена обеспечить предоставление Украине летального оружия.

Об этом он заявил во время слушаний в Сенате США , передает "Укринформ".

"Одна из вещей, которую Конгресс сделал единогласно - это то, что мы выделили $300 млн для предоставления Украине летального оружия", - сказал Блинкен в ответ на вопрос сенатора-республиканца Рона Джонсона.

Блинкен напомнил, что правительство Обамы так и не реализовало этой инициативы - в отличие от администрации Трампа.

На уточняющий вопрос о позиции самого Блинкена о предоставлении Украине летального оружия, кандидат на должность госсекретаря ответил: "Я поддерживаю предоставление летального оружия оборонного назначения Украины".

Напомним, в октябре Джо Байден обещал добиться прекращения войны на Донбассе и помочь бороться с коррупцией в Украине, если выиграет президентские выборы.