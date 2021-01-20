От COVID-19 скончался один из основателей Народного Руха Владимир Черняк

Он был народным депутатом Украины III, IV созывов с 1998 по 2006 годы.

В понедельник, 18 января, в возрасте 79 лет скончался украинский политик, доктор экономических наук, один из основателей Народного Руха Украины Владимир Черняк.

Информация о смерти политика появилась на его странице в Facebook.

Отмечается, что причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией COVID-19.

Владимир Черняк
Фото: wikipedia.org
Владимир Черняк

"Вчера перестало биться сердце патриота, борца за Украину, доктора экономических наук - Черняка Владимира Кирилловича. Его не стало ночью 18 января 2021 года после длительной борьбы с ковидом. Он останется в наших сердцах навсегда!" - говорится в заметке.

Напомним, 27 декабря стало известно о смерти заведующего инфекционной реанимацией 5 больницы Киева Александра Артемова. Он умер от COVID-19 после нескольких месяцев борьбы с болезнью.

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