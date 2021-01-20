Литва запретила Киркорову въезд на пять лет

"Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, не надо терпеть ни в одной демократической стране".

Литва запретила Киркорову въезд на пять лет
Фото: ntv.ru

Департамент миграции по просьбе Министерства внутренних дел 19 января внес роSSийского певца Филиппа Киркорова в список нежелательных в Литве лиц. Запрет на въезд будет действовать пять лет.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, не надо терпеть ни в одной демократической стране. У нас однозначная позиция в вопросе таких исполнителей, поэтому сомнений относительно внесения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло", - заявила глава МВД Агне Билотайте.

Накануне министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис попросил внести гражданина РФ и Болгарии Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в страны, отметив, что этот известный исполнитель своими неоднократными посещениями Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия РоSSийской Федерации".

По словам Ландсбергиса, участие Киркорова в концертах в Крыму "существенно вредит национальной безопасности Литвы". Министр обещал, что Литва будет систематически давать оценку всем лицам, которых РоSSия "пытается использовать для продвижения своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы".

Напомним, в ноябре Минкульт признал роSSийского композитора и певца Макса Фадеева угрозой для нацбезопасности Украины.

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