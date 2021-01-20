Все решения о региональных языках в Закарпатье признаны противоправными, - омбудсмен

В Закарпатской области отменены все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"В ответ на обращение Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой по обеспечению отмены до сих пор действующих противоправных решений отдельных областных и местных советов о функционировании региональных языков, в Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка пришло письмо Закарпатской областной прокуратуры, в котором сообщается о том, что решением Береговского районного совета №40 от 29.12.2020 признаны утратившими силу решение о регионального языке Береговского и Виноградовского районных советов", - говорится в сообщении на странице языкового омбудсмена у фейсбуке.

В информации отмечается, что таким образом все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области отменены.

Ранее Кремень обратился к новоизбранным депутатам ряда местных советов о необходимости отменить решение о функционировании региональных языков, которые противоречат действующему законодательству Украины.

По его словам, согласно части 7 статьи 1 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который вступил в силу 16 июля 2019 года, статус украинского языка как единственного государственного предусматривает обязательность его использования на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления.

16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", регулирующие использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.