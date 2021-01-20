ОБСЕ допустила на заседание ТКГ "общественных советников" ОРДЛО, - Гармаш

На заседании политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе 19 января присутствовали так называемые "общественные советники" из неподконтрольных правительству отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ от Украины Сергей Гармаш.

"Украина, РоSSия и ОБСЕ , оказывается, ведут переговорный процесс с "официальными представителями ЛНР-ДНР?» А они в курсе? Я впервые сегодня услышал", - написал Гармаш в фейсбуке.

В частности, представитель ОРЛО в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник в своем телеграмм-канале написал сообщение, в котором говорилось о том, что "сегодня впервые в заседании политической группы Контактной группы примут участие общественные советники от ЛНР и ДНР". Несмотря на то, что изменения в делегации не утверждались МИД РФ , представитель ОРДО Михайлова заявила, что сообщила нотой МИД "о составе нашей делегации".

"При этом нота МИД РФ в адрес участников ТКГ не поступала. Представитель роSSийской делегации заявил, что Москва всегда сообщает нотой МИД об изменениях в составе своей делегации. А к другим "делегациям" МИД РоSSии отношения не имеет. Конечно, МИД Украины тоже не делал ноты об участии в Минском процессе "общественных советников от ЛНР-ДНР". Тогда какие " МИД " и куда направили свои "ноты"? Этот вопрос остался без ответа", - отметил Гармаш.

Он добавил, что координатор подгруппы от ОБСЕ Пьер Морель не смог ответить на вопрос украинской делегации о том, кто эти люди, присутствующие на заседании, сказав, что на переговорах не принято ставить вопрос о статусе участников.

"Таким образом, профанация Минских переговоров по Донбассу доказана ОБСЕ до полного апофеоза ... Странные переговоры, если они ведутся непонятно с кем", - написал Гармаш.

Гармаш отметил, что т.н. "общественные советники" на заседании во вторник "не сказали ни слова". "Но важно то, что ОБСЕ проглотила их появление, не поинтересовавшись ни статусом, ни дипломатической процедурой допуска. И даже не взяв на себя ответственность за их техническое появление в процессе! Хотя процесс технически организует исключительно ОБСЕ ! То есть, теперь Москве в рамках ТКГ можно вообще все?!", - добавил он.

"Мы не сорвали процесс, учитывая, что это провокация, скорее всего, была приурочена к визиту в Киев нового главы в ОБСЕ - министра иностранных дел Швеции Анн Линде. Но послезавтра нас, судя по всему, ждет бурное заседание ТКГ", - отметил Гармаш.

Ранее пресс-служба украинской делегации в ТКГ сообщила, что на заседании политической подгруппы 19 января Украина предложила наработать единый "План совместных шагов" по Донбассу. В нем должны быть учтены предложения всех сторон.