Офис генпрокурора открыл два дела против Дубинского (обновлено)

Уголовное производство открыто за уклонение от уплаты налогов и легализацию доходов.

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство в отношении народного депутата "Слуги народа" Александра Дубинского по двум статьям.

Об этом сообщают в общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).

"Офис генпрокурора после обращений ЦПК, наконец, начал против Дубинского уголовные производства по двум статьям: уклонение от уплаты налогов; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", - говорится на странице ЦПК в Facebook.

Обновление. В Офисе генерального прокурора подтвердили открытие дела против Дубинского. Два уголовных производства по решению Печерского районного суда города Киева открыто в связи с возможными правонарушениями одного из народных депутатов Украины, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Генеральный прокурор в соответствии с решением Печерского районного суда Киева 11 января 2021 года начал два уголовных производства по факту возможного совершения уголовных преступлений народным депутатом Украины", - говорится в сообщении.

При этом в Офисе генпрокурора отметили, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о возможном умышленное уклонении народным депутатом от уплаты налогов (ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины) и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 209 УК ). Досудебное расследование поручено центральному аппарату Государственного бюро расследований (ГБР).

В пресс-служба официально не назвали имени депутата, но речь идет о народном депутате фракции "Слуга народа" Александре Дубинском, отмечает агентство.

Напомним, 11 января Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против семи человек и четырех организаций, являющихся частью связанной с Россией сети зарубежного влияния. Американские власти указывает на причастность к сети украинского народного депутата Андрея Деркача, которого Вашингтон называет "русским агентом".

Под санкции попали народный депутат Украины из "Слуги народа" Александр Дубинский, бывший народный депутат Александр Онищенко, бывший прокурор Константин Кулик, помощники Деркача Антон Симоненко и Дмитрий Ковальчук, бывший работник посольства США в Украине Андрей Телиженко и политолог Петр Журавель.

Кроме того, Министерство финансов США ввело санкции против компаний "Эра-Медиа", "Информационного агентства Онли НЬЮЗ", "Скептик" и сайта Nabuleaks.

Сам Дубинский заявил, что никогда не вмешивался в американские выборы и не имел отношения к обнародованию "пленок Деркача".

Первый заместитель главы фракции партии в парламенте Александр Корниенко заявил, что "Слуге народа" нужно время, чтобы понять санкции против Дубинского.

Заместитель главы фракции Евгения Кравчук, в свою очередь, заявила, что шаги и высказывания Дубинского часто не совпадали с позицией фракции "СН". Нардеп отметила, что официальная позиция Украины всегда заключалась в том, что вмешательство в процесс выборов в какой бы то ни было стране недопустимо.