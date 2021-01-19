Суд оставил Антоненко под стражей

Шевченковский райсуд Киева оставил без удовлетворения ходатайство защиты обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненка об изменении ему меры пресечения.

Об этом сообщает Укринформ.

"Суд постановил: ходатайство защитников оставить без удовлетворения. Постановление окончательное, обжалованию не подлежит", - сказала председательствующая судья Оксана Голуб.

Адвокат Дмитрий Круговой попросил во время своей речи суд отпустить Антоненко под личное обязательство. Круговой отметил, что состояние здоровья господина Антоненко ухудшилось в условиях СИЗО . Он отдельно отметил, что Антоненко осматривал сосудистый хирург.

Отдельно защитник подчеркнул, что жена Антоненко заболела и ее диагноз пока неизвестен, а детям Антоненко пока не с кем находиться.

Голуб объявила, что рассмотрение дела откладывается до 14:00 2 февраля, и на том заседании должно начаться исследования материалов дела.

Напомним, в декабре Антоненко оставили под стражей несмотря на подозрение нв ковид. 12 января стало известно, что Антоненко пожаловался на ухудшение здоровья, у него в СИЗО начали выпадать зубы.

Шеремет погиб в 2016 году в Киеве в результате подрыва его авто. К декабрю 2019-го в расследовании убийства Шеремета не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.

Организатором убийства следствие назвало Антоненко, захваченного "ультранационалистическими идеями". Правоохранители заявили, что человек культивирует "величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек врача Юлию Кузьменко и волонтера Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

Сегодня в Нацполиции подтвердили допрос бывшего сотрудника белорусского спецподразделения Игоря Макара. По делу Шеремета у него процессуальный статус свидетеля.