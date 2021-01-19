Госкино в 2020 году не запретило ни одного роSSийского фильма

Демонстрацию одного фильма разрешили.

Госкино в 2020 году не запретило ни одного роSSийского фильма
Фото: censor.net.ua

Государственное агентство Украины по вопросам кино в 2020 году не запретило ни одного роSSийского фильма.

Об этом информирует "Интерфакс-Украина".

"По заключению Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации в 2020 году запрещенных фильмов производства РоSSийской Федерации нет", - говорится в ответе Госкино на запрос агентства.

Отмечается, что на рассмотрение Экспертной комиссии в прошлом году был передан только один фильм роSSийского производства - "Обратная связь" (А. Нужный, 2020 год, РоSSия). По результатам рассмотрения, фильм был разрешен для кинотеатральной демонстрации на территории Украины.

Как сообщалось, в 2018 году Госкино запретило три роSSийских сериала и выдало разрешение на прокат трех роSSийских фильмов, а в 2019 году запретило пять фильмов, из которых два роSSийских, а в одном снимался президент Украины Владимир Зеленский.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ВАКС отменил арест мобильного телефона экс-директора аэропорта "Борисполь" ДыхнеВАКС отменил арест мобильного телефона экс-директора аэропорта "Борисполь" Дыхне
Кулеба назвал неуместными "менторские нотки" в высказываниях Лукашенко о ЗеленскомКулеба назвал неуместными "менторские нотки" в высказываниях Лукашенко о Зеленском
В наблюдательный совет возглавляемой Киваловым юридической академии вошли Портнов и НовинскийВ наблюдательный совет возглавляемой Киваловым юридической академии вошли Портнов и Новинский
В МИД Украины ответили на ультиматум Додика по подаренной Лаврову иконеВ МИД Украины ответили на ультиматум Додика по подаренной Лаврову иконе
На акции сторонников Трампа заметили человека, похожего на Чака Норриса, актер опроверг свое присутствиеНа акции сторонников Трампа заметили человека, похожего на Чака Норриса, актер опроверг свое присутствие
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине уровень смертности за ноябрь 2020 на 16 тыс. превысил показатель 2019 годаВ Украине уровень смертности за ноябрь 2020 на 16 тыс. превысил показатель 2019 года
В Конституционном Суде рассказали о размере зарплаты Тупицкого за 2020-йВ Конституционном Суде рассказали о размере зарплаты Тупицкого за 2020-й
На "Суспільном" состоится премьера документального фильма о ХолокостеНа "Суспільном" состоится премьера документального фильма о Холокосте
Созданный волонтерами в 2015 году Центр аэроразведки реорганизуютСозданный волонтерами в 2015 году Центр аэроразведки реорганизуют
В 2020-м СБУ обезвредила 81 организованную преступную группировку и разоблачила 536 коррупционных преступленийВ 2020-м СБУ обезвредила 81 организованную преступную группировку и разоблачила 536 коррупционных преступлений
Минздрав: в этом году в Украине введут гражданскую аэромедицинскую эвакуациюМинздрав: в этом году в Украине введут гражданскую аэромедицинскую эвакуацию
Минздрав по результатам 2020 года считает деятельность ГП "Медзакупки" неэффективнойМинздрав по результатам 2020 года считает деятельность ГП "Медзакупки" неэффективной
В 2020 году родственники "Слуг народа" покупали элитные авто и недвижимость в Киеве - "Слидство.инфо"В 2020 году родственники "Слуг народа" покупали элитные авто и недвижимость в Киеве - "Слидство.инфо"
Украина выйдет из еще одного соглашения СНГУкраина выйдет из еще одного соглашения СНГ
Европейское издание составило список крупнейших провалов пропаганды Кремля в 2020 годуЕвропейское издание составило список крупнейших провалов пропаганды Кремля в 2020 году
Последние новости
Подгружаем последние новости