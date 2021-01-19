Госкино в 2020 году не запретило ни одного роSSийского фильма

Государственное агентство Украины по вопросам кино в 2020 году не запретило ни одного роSSийского фильма.

Об этом информирует "Интерфакс-Украина".

"По заключению Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации в 2020 году запрещенных фильмов производства РоSSийской Федерации нет", - говорится в ответе Госкино на запрос агентства.

Отмечается, что на рассмотрение Экспертной комиссии в прошлом году был передан только один фильм роSSийского производства - "Обратная связь" (А. Нужный, 2020 год, РоSSия). По результатам рассмотрения, фильм был разрешен для кинотеатральной демонстрации на территории Украины.

Как сообщалось, в 2018 году Госкино запретило три роSSийских сериала и выдало разрешение на прокат трех роSSийских фильмов, а в 2019 году запретило пять фильмов, из которых два роSSийских, а в одном снимался президент Украины Владимир Зеленский.