Навальный выпустил расследование о черноморском "дворце Путина"

Стоимость поместья оценили в 1,35 млрд долларов.

Фото: navalny.com

"Фонд борьбы с коррупцией" роSSийского оппозиционера Алексея Навального выпустил большое расследование о "дворце Путина" на черноморском побережье в городе Геленджик.

Это двухчасовой фильм, где рассказывается о резиденции стоимостью 100 млрд рублей (1,35 млрд долларов). Также создан отдельный сайт об этом дворце.

Слухи о большом поместье Путина в Геленджике ходят не первый год. Его вроде бы строил друг Путина Николай Шамалов, который в начале 2010-х годов продал проект кипрскому оффшору бизнесмена Александра Пономаренко. В расследовании Навального утверждается, что это ложь, соглашение было фиктивным, а конечным бенефициаром поместья является лично президент РоSSии.

"Мы изучили тысячи документов, поговорили с десятком людей, вовлеченных в эту стройку, разобрались во всем, и ответственно заявляем вам... этот черноморский дворец с первого и по сегодняшний день принадлежит Владимиру Путину. И мы это доказываем", - говорится на сайте Навального.

Фото: navalny.com

В расследовании показаны планы и роскошные интерьеры дворца, где якобы есть личное казино, театр, подземный ледовый стадион, 25-метровый бассейн и даже комната для игрушечных машинок.

Оранжерея
Фото: navalny.com
Оранжерея
Ледовая арена
Фото: navalny.com
Ледовая арена
Церковь
Фото: navalny.com
Церковь
Комната для машинок
Фото: navalny.com
Комната для машинок

Площадь участка под дворцовым комплексом - 68 га, но к нему вплотную находится еще один участок площадью 7000 га, принадлежащей ФСБ. С 2020 году он находится в аренде у фирмы, которой формально принадлежит дворец.

Фонд Навального уверен, что этот участок используется как буферная зона, "чтобы никто не мог, случайно гуляя по хорошей местности, подойти слишком близко к забору секретного объекта". С моря к нему тоже не подобраться, потому что ФСБ "настойчиво просит" обходить мыс Идокопас, где стоит дом.

Над дворцом также официально установлена беспилотная зона.

Напомним, что 18 января Навального арестовали по возвращении в РоSSию из Германии, где он лечился после отравления "Новичком". Поводом для ареста стало обвинение в нарушении правил отбывания условного наказания по делу "Ив Роше".

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