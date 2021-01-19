В "Слуге народа" сообщили, когда Рада будет голосовать за закон о референдуме

Проголосовать за него Рада может уже 26-27 января.

Верховная Рада Украины может принять закон о референдуме во втором чтении на первой пленарной неделе в 2021 году.

Об этом в эфире "Україна 24" заявил заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Народный депутат напомнил, что закон о референдуме уже почти полгода прорабатывается и согласовывается с международными институтами и украинскими экспертами. По словам Корниенко, проголосовать за него Рада может уже 26-27 января.

"Он будет на следующей неделе в повестке дня, кажется, во вторник. То есть, думаю, во вторник-среду мы сможем проголосовать законопроект о референдуме и открыть возможность для всеукраинских референдумов", - отметил Корниенко.

Напомним, в конце октября Рада получила заключение Венецианской комиссии по законопроекту о референдуме. Спикер парламента Дмитрий Разумков ранее допустил, что Рада примет закон о референдуме в ноябре. По его словам, этот документ является приоритетным. В первом чтении парламент поддержал этот документ в июне.

В середине ноября заместитель главы парламента Руслан Стефанчук уверял, что законопроект о референдуме никто проваливать не собирается, его рассмотрение могут перенести.