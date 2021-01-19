ЦПК сообщил об открытии Офисом генпрокурора дела против Дубинского

Уголовное производство открыто за уклонение от уплаты налогов и легализацию доходов.

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство в отношении народного депутата "Слуги народа" Александра Дубинского по двум статьям.

Об этом сообщают в общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).

"Офис генпрокурора после обращений ЦПК, наконец, начал против Дубинского уголовные производства по двум статьям: уклонение от уплаты налогов; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", - говорится на странице ЦПК в Facebook.

Напомним, 11 января Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против семи человек и четырех организаций, являющихся частью связанной с Россией сети зарубежного влияния. Американские власти указывает на причастность к сети украинского народного депутата Андрея Деркача, которого Вашингтон называет "русским агентом".

Под санкции попали народный депутат Украины из "Слуги народа" Александр Дубинский, бывший народный депутат Александр Онищенко, бывший прокурор Константин Кулик, помощники Деркача Антон Симоненко и Дмитрий Ковальчук, бывший работник посольства США в Украине Андрей Телиженко и политолог Петр Журавель.

Кроме того, Министерство финансов США ввело санкции против компаний "Эра-Медиа", "Информационного агентства Онли НЬЮЗ", "Скептик" и сайта Nabuleaks.

Сам Дубинский заявил, что никогда не вмешивался в американские выборы и не имел отношения к обнародованию "пленок Деркача".

Первый заместитель главы фракции партии в парламенте Александр Корниенко заявил, что "Слуге народа" нужно время, чтобы понять санкции против Дубинского.

Заместитель главы фракции Евгения Кравчук, в свою очередь, заявила, что шаги и высказывания Дубинского часто не совпадали с позицией фракции "СН". Нардеп отметила, что официальная позиция Украины всегда заключалась в том, что вмешательство в процесс выборов в какой бы то ни было стране недопустимо.