ГБР: Тупицкий является подозреваемым, но делает вид, что нет

"Глава КСУ после сообщения о подозрении имитирует его невручение".

Государственное бюро расследований объявило подозрение отстраненному главе Конституционного суда Александру Тупицкому, но тот делает вид, что не является подозреваемым.

Об этом говорится в заявлении на сайте ГБР.

Тупицкого подозревают по ст.386 (препятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения) и ч.2 ст.384 (заведомо ложное показание свидетеля в сочетании с искусственным созданием доказательств защиты).

ГБР указывает, что Тупицкий игнорирует подозрение и продолжает ходить на работу, препятствуя при этом расследованию.

"Более того, глава КСУ после сообщения о подозрении имитирует его невручение, невступление в статус подозреваемого, посещая рабочее место. Секретариат КСУ фактически превращен в юридическую фирму его главы, поскольку последний готовит, печатает, регистрирует, отправляет документы для главы Суда, которые не имеют никакого отношения к конституционному судопроизводству, а связаны исключительно с его участием в уголовном производстве", - говорится в заявлении Бюро.

Сегодня сотрудники Управления государственной охраны не пустили в Конституционный суд отстраненного президентом от должности главу КСУ Александра Тупицкого.

Сам Тупицкий назвал действия УГО "очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность главы КСУ, препятствием выполнению им своих служебных обязанностей, направленным на блокирование работы суда в целом".

Напомним, что подозрение Тупицкому касается завладения активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".

Согласно материалам дела, бывший глава Высшего хозяйственного суда Украины Татьков подозревается в том, что в период августа - октября 2008 года, занимая должность главы Донецкого апелляционного хозяйственного суда, из корыстных побуждений оказал содействие в постановлении судьей хозяйственного суда Донецкой области заведомо неправосудного решения от 09.10. 2008 г. по хозяйственному делу № 8/170пн.

Также Татьков в период сентября 2009 года по 3 декабря 2010 в Донецке по предварительному сговору с группой лиц завладел имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод", владельцем которых на 03.12.2010 стало предприятие - ООО "Эксимпром" общей стоимостью более 40 млн. грн.

Подозрение выписали после того, как журналисты "Схем" опубликовали записи прослушивания Тупицкого. Судью "записывали" в октябре 2018 года в рамках уголовного дела о экс-главе Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске.

Тупицкий, который на тот момент был заместителем главы КСУ, позвал на встречу в кафе своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, который тогда уже сотрудничал с правоохранителями и осуществил запись этого разговора.

Как следует из записи, Тупицкий пытался убедить Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг "Зуевского энергомеханического завода" (г. Зугрэс), в завладении которым в настоящее время подозревается Татьков.

В конце декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца.

В КСУ заявили, что Зеленский вышел за пределы своих полномочий, призывали отменить указ и пригрозили президенту уголовной ответственностью. В Офисе генпрокурора утверждают, что отстранение Тупицкого является законным.