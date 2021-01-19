ОБСЕ усилила свое присутствие в Херсонской области

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе расширила свое присутствие в Херсонской области для отслеживания событий в оккупированном Россией Крыму.

Об этом заявила глава ОБСЕ Анн Линде на совместном брифинге с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

По ее словам, в настоящее время мониторинговая миссия ОБСЕ отслеживает события, происходящие на оккупированном полуострове, не напрямую.

"Это включает мониторинговую деятельность, происходящую на КПВВ "Чонгар". На восточном пункте пропуска "Колончак". В последнее время мониторинговая миссия усилила свое присутствие в Херсонской области для того, чтобы отслеживать события, происходящие в оккупированном Крыму", - отметила Линде .

Напомним, в августе прошлого года на Херсонщине прошли 10-дневные военные учения "Объединенные усилия - 2020" с подразделениями территориальной обороны.

В июле глава Херсонской ОГА обратился в СНБО об усилении мероприятий на юге Украины. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.