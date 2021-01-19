Фигурант "газового дела" заявил, что во время укрытия в РоSSии ежемесячно получал от Онищенко $ 1000

Мужчина вернулся в Украину после того, как перестал получать помощь.

Бывший руководитель ООО "Надра Геоцентр" Сергей Свиченко во время укрытия в РоSSии ежемесячно получал от Александра Онищенко 1000 долларов.

Об этом он рассказал на допросе.

"ЛИЧНОСТЬ_1 [Свиченко] указал, что во время пребывания в РоSSии ЛИЧНОСТЬ_2 [Онищенко] оказывал ему денежную помощь в размере 1000 долларов США в месяц с февраля 2017 по декабрь 2019 года", - говорится в постановлении Высшего антикоррупционного суда, которым он был арестован.

Следственный судья учел это, определив Свиченку залог в размере 1 750 000 гривен.

Свиченко был директором ООО "Надра Геоцентр" в 2013-2016 годах. Это предприятие было оператором совместной деятельности по соглашению о совместной деятельности с государственным предприятием "Укргаздобыча". Согласно данным следствия, газ, который добывали эта и другие компании Онищенко в рамках совместной деятельности с "Укргаздобычей", попадал на биржи по заниженной цене. Там его выкупали связанные компании и перепродавали уже по рыночной.

В июне 2016 года, когда НАБУ начало объявлять подозрения в этом деле, Свиченко попытался выехать в РоSSию. Его задержали и отправили под домашний арест.

Поскольку в феврале 2017 года ему изменили меру пресечения на 20 млн гривен залога (которых у него не было), Свиченко бежал в РоSSию. Почти через четыре года после этого он вернулся в Украину и был задержан на границе.

Адвокат Свиченко сообщил, что его клиент сам предупредил о возвращении в Украину и вообще планировал это сделать еще в конце декабря. Адвокат также настаивает, что Свиченко преступной организацией не управлял, а лишь выполнял указания.

Защита просила отправить Свиченко под ночной домашний арест, чтобы тот смог найти работу.