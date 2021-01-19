Выговор Сологубу. Суд встал на сторону Нацбанка

18 января Печерский районный суд Киева отказал заместителю председателя НБУ Дмитрию Сологубу в удовлетворении иска к Национальному банку. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Выговор Сологубу. Суд встал на сторону Нацбанка
Фото: kherson.life

Что постановил суд

«Рассмотрев иск и учитывая правовую позицию Национального банка, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска Дмитрия Сологуба», — говорится в сообщении.

В свою очередь Нацбанк считает такое решение суда законным и обоснованным.

«Национальный банк всегда действует исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины», — объясняет регулятор.

Предыстория

Совет Национального банка 5 октября объявил выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы Якова Смолия. Рожковой и Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений.

В конце декабря 2020 года Дмитрий Сологуб подал иск в Печерский суд о признании незаконными и отмене решений НБУ о применении к нему дисциплинарных взысканий.

Сологуб также обратился к ОАСК с иском против Нацбанка о признании незаконными и отмене решений об объявлении ему выговора и возмещении морального ущерба.

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