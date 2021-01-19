Бывший помощник нардепа обещал за $200 тыс. трудоустроить в Офисе президента, - ГБР

Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований задержало бывшего помощника одного из народных депутатов по подозрению в мошенничестве. Он якобы торговал должностью в Офисе президента, оценив свою помощь в 200 тысяч долларов.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований, которое занимается этим делом.

Мужчину задержали во время получения первой части суммы в размере 100 тысяч долларов.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Ему сообщат о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах). Мера пресечения, о которой собираются ходатайствовать следователи, - содержание под стражей.