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2021-01-19
Бывший помощник нардепа обещал за $200 тыс. трудоустроить в Офисе президента, - ГБР
Мужчину задержали и хотят арестовать.
Фото: dbr.gov.ua
Государственное бюро расследований задержало бывшего помощника одного из народных депутатов по подозрению в мошенничестве. Он якобы торговал должностью в Офисе президента, оценив свою помощь в 200 тысяч долларов.
Об этом сообщило Государственное бюро расследований, которое занимается этим делом.
Мужчину задержали во время получения первой части суммы в размере 100 тысяч долларов.
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
Ему сообщат о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах). Мера пресечения, о которой собираются ходатайствовать следователи, - содержание под стражей.
Напомним, что в ноябре СБУ задержала двух мужчин, которые за $500 тыс. обещали решить "вопрос" через связи в Офисе генпрокурора.